2. Hallenhockey-Regionalliga LHC präsentiert sich von seiner besten Seite Robin Klöppel 18.01.2026, 13:15 Uhr

i Maximilian Bommel entschied mit seinem Treffer zum 6:4 das Top-Spiel in Darmstadt zugunsten des LHC. Andreas Hergenhahn

Ein Trio kämpft um den Aufstieg in die 1. Hallenhockey-Regionalliga: Der Limburger HC hat nach dem beeindruckenden 6:4-Erfolg bei Mitkonkurrent TEC Darmstadt als neuer Spitzenreiter alles auf dem eigenen Schläger.

Der Traum des Limburger HC vom Wiederaufstieg in die 1. Hallenhockey-Regionalliga lebt weiter. Mit einem hart umkämpften 6:4 (3:3)-Sieg beim bisherigen Spitzenreiter TEC Darmstadt eroberte die Mannschaft von Trainer Stefan Döppes am viertletzten Spieltag die Tabellenführung der Westgruppe der 2.







Artikel teilen

Artikel teilen