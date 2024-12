LHC auswärts doppelt gefordert LHC muss Auswärtsfluch schnell beenden Robin Klöppel 05.12.2024, 10:44 Uhr

i Samstag in Oberbayern, Sonntag in Mittelfranken: Moritz Nebgen (grünes Trikot) und seinen Mitstreitern vom LHC steht ein wegweisendes Wochenende bevor. Andreas Hergenhahn

Vor dem „Wochenende der Wahrheit“ steht der Limburger HC in der 1. Hallenhockey-Regionalliga Süd. Sollte das bisher jungfräuliche Punktekonto bei den beiden Gastspielen im Freistaat Bayern nicht merklich aufgebessert werden, droht der Absturz.

Für den Limburger Hockey-Club geht es am Wochenende in der 1. Hallenhockey-Regionalliga Süd um außerordentlich viel. In den Duellen mit der direkten Konkurrenz im Kampf gegen den Abstieg muss der nach drei Spielen noch punktlose Tabellenletzte unbedingt punkten, um nicht schon vor der Weihnachtspause den Anschluss an die Nichtabstiegszone zu verlieren.

