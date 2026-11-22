Wer bei der Regionalliga-Heimpremiere des Nürnberger HTC gegen Aufsteiger Limburger HC mit einer eindeutigen Angelegenheit zugunsten der Gastgeber gerechnet hatte, wurde überrascht. Die Hessen erwiesen sich in neuer Umgebung erneut als Bereicherung.
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Fünf Tore beim Meisterschaftsfavoriten erzielt, lange auf Augenhöhe agiert und bis in die Schlussphase hinein Chancen auf einen Punktgewinn besessen: Auch wenn der Limburger HC sein erstes Auswärtsspiel in der Süd-Staffel der 1. Hallenhockey-Regionalliga Süd beim Nürnberger HTC letztlich mit 5:7 (4:3) verlor, war die Vorstellung der Lahnstädter durchaus ein Mutmacher im Kampf um den angestrebten Klassenverbleib.