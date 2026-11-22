HTC Nürnberg - Limburg 7:5 LHC lässt starke Franken lange um die Punkte bangen Robin Klöppel 22.11.2026, 13:05 Uhr

i Limburgs Kapitän Max Bommel trug sich in Nürnberg erneut in die Schützenliste des LHC ein. Andreas Hergenhahn

Wer bei der Regionalliga-Heimpremiere des Nürnberger HTC gegen Aufsteiger Limburger HC mit einer eindeutigen Angelegenheit zugunsten der Gastgeber gerechnet hatte, wurde überrascht. Die Hessen erwiesen sich in neuer Umgebung erneut als Bereicherung.

Fünf Tore beim Meisterschaftsfavoriten erzielt, lange auf Augenhöhe agiert und bis in die Schlussphase hinein Chancen auf einen Punktgewinn besessen: Auch wenn der Limburger HC sein erstes Auswärtsspiel in der Süd-Staffel der 1. Hallenhockey-Regionalliga Süd beim Nürnberger HTC letztlich mit 5:7 (4:3) verlor, war die Vorstellung der Lahnstädter durchaus ein Mutmacher im Kampf um den angestrebten Klassenverbleib.







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