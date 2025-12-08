Hallenhockey, 2. Regionalliga LHC ist mit Rumpfteam bei Verfolger chancenlos Robin Klöppel 08.12.2025, 08:39 Uhr

i Die mit einem Rumpfteam angetretenen Limburger (grüne Trikots) kämpften in Bad Kreuznach trotz haushohen Rückstands unverdrossen weiter und betrieben am Ende noch etwas Ergebniskosmetik. Klaus Castor

Die personelle Situation gab für den Limburger HC nicht viel her, so mussten die Grünhemden beim Verfolger Kreuznacher HC zum Abschluss der Hinrunde mit 3:10 die erste Niederlage der Hallenrunde in der 2. Regionalliga quittieren.

Der Limburger HC) hat im letzten Spiel der Hinrunde in der 2. Hallenhockey-Regionalliga seine erste Niederlage der laufenden Saison hinnehmen müssen. Beim Kreuznacher HC unterlag der bisherige Tabellenführer deutlich mit 3:10 (0:5). Durch diese überraschend klare Auswärtspleite rückte die Spitze der Tabelle enger zusammen – nun kämpfen gleich vier Mannschaften um Platz eins.







