LHC ist mit Rumpfteam bei Verfolger chancenlos

Die personelle Situation gab für den Limburger HC nicht viel her, so mussten die Grünhemden beim Verfolger Kreuznacher HC zum Abschluss der Hinrunde mit 3:10 die erste Niederlage der Hallenrunde in der 2. Regionalliga quittieren.
Der Limburger HC) hat im letzten Spiel der Hinrunde in der 2. Hallenhockey-Regionalliga seine erste Niederlage der laufenden Saison hinnehmen müssen. Beim Kreuznacher HC unterlag der bisherige Tabellenführer deutlich mit 3:10 (0:5). Durch diese überraschend klare Auswärtspleite rückte die Spitze der Tabelle enger zusammen – nun kämpfen gleich vier Mannschaften um Platz eins.