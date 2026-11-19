Aufsteiger in Nürnberg zu Gast LHC fühlt sich in der Außenseiter-Rolle sehr wohl Robin Klöppel 19.11.2026, 13:06 Uhr

i Coach Stefan Döppes hat mit seinem LHC nach dem erfolgreichen Auftakt in die Hallenrunde bei Titelanwärter Nürnberg nichts zu verlieren. Andreas Hergenhahn

Im Vorjahr trennten sie noch zwei Klassen, in dieser Hallenrunde begegnen sich der Limburger HC und der Nürnberger THC schon auf Augenhöhe. Gleichwohl sind die Vorzeichen vor dem direkten Duell am Samstagnachmittag klar: Der LHC ist der Underdog.

Der Limburger HC steht in der 1. Regionalliga Süd vor der wohl schwierigsten Aufgabe der Hallensaison. Am Samstag um 16 Uhr gastiert das Team von Trainer Stefan Döppes beim Meisterschaftsfavoriten Nürnberger THC. Die Franken wollen möglichst postwendend zurück in die 2.







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