In der abgelaufenen Freiluft-Saison wendete der Limburger HC durch einen Kraftakt im Frühjahr den Absturz in die Oberliga ab. Heuer soll’s weniger dramatisch zugehen. Am Dienstag geht’s ab 20.30 Uhr zuhause gegen Eintracht Frankfurt aufs Neue los.
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Der Limburger Hockey-Club (LHC) startet mit zwei Heimspielen in die neue Feldrunde der 2. Feldhockey-Regionalliga Süd, Gruppe West. Zum Auftakt empfängt Limburg am Dienstag, 1. September, um 20.30 Uhr, Aufsteiger Eintracht Frankfurt im Eduard-Horn-Park.