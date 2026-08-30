Zunächst gegen die Eintracht LHC: Coach Stefan Döppes fordert Geduld und Disziplin Robin Klöppel 30.08.2026, 09:45 Uhr

i Mit diesem Team geht der Limburger HC in die neue Feldrunde der 2. Regionalliga, hintere Reihe von links: Niklas Musgad, Nils Mittler, Maximilian Flick, Anton Schütt, Simeon Schneider, Benedikt Faustmann, Finnjan Dick, Finn Mourik, Max Bommel, Trainer Stefan Döppes. Vorne von links: Christian Kremers, Carl Sietzke, Dominic Böckling, Nils Jonas, Lukas Schmitt, Moritz Nebgen, Lars Schmitt und Ralf Jeuck. Robin Klöppel

In der abgelaufenen Freiluft-Saison wendete der Limburger HC durch einen Kraftakt im Frühjahr den Absturz in die Oberliga ab. Heuer soll’s weniger dramatisch zugehen. Am Dienstag geht’s ab 20.30 Uhr zuhause gegen Eintracht Frankfurt aufs Neue los.

Der Limburger Hockey-Club (LHC) startet mit zwei Heimspielen in die neue Feldrunde der 2. Feldhockey-Regionalliga Süd, Gruppe West. Zum Auftakt empfängt Limburg am Dienstag, 1. September, um 20.30 Uhr, Aufsteiger Eintracht Frankfurt im Eduard-Horn-Park.







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