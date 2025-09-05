Fünf Spiele stehen dem Kreuznacher HC vor der Winterpause in der Zweiten Regionalliga bevor. Und alle muss er ohne Jeremy Ley bestreiten.

Eine Kuriosität bescheren die Spielplangestalter dem Kreuznacher HC. Die neue Runde in der Zweiten Regionalliga beginnt mit dem gleichen Gegner, wie die zurückliegende Saison aufgehört hat. Zum Auftakt am Sonntag um 15 Uhr ist der Dürkheimer HC zu Gast im Stadion Salinental.

Jenes Team, gegen das sich der KHC mit einer starken Leistung eine weitere Spielzeit in der vierthöchsten deutschen Liga sicherte. Der Gedanke an den souveränen 5:0-Sieg bereitet Alex Jacob allerdings auch Sorgen. „Ich habe Bedenken, dass die Mannschaft noch vom letzten Spiel träumt, dass sie denkt, es läuft wieder so“, erklärt der KHC-Trainer und schiebt hinterher: „Ich rechne mit einer bärenstarken Dürkheimer Mannschaft, die für mich der Favorit und ein Aufstiegsaspirant ist.“ Ihre Qualitäten bewiesen die Pfälzer schon in der Vorsaison, die sie als Vizemeister beendeten.

Hoffnungen in Zugang Eric Karst

Erschwert wird die Aufgabe von einer ganzen Reihe personeller Herausforderungen. Die kleinste dürfte die Torhüterposition sein. Niklas Senft ist beruflich verhindert, deshalb wird Philipp Bender zwischen den Pfosten stehen. Da Bender eine gute Vorbereitung gespielt hat, macht sich Jacob in dieser Hinsicht wenig Sorgen. Weitaus schwieriger wird es, den Ausfall von Jeremy Ley zu kompensieren. Der Leistungsträger, der dem KHC-Spiel regelmäßig seinen Stempel aufdrückt, ist auf Reisen und wird sämtliche fünf Partien, die bis zum Wechsel in die Halle anstehen, verpassen. Die Nachricht setzte Jacob zu, weil er weiß, dass ein Spieler wie Ley kaum zu ersetzen ist. Umso mehr freut sich der Trainer über den Zugang von Eric Karst vom HTC Neunkirchen. „Ein technisch und körperlich starker Spieler“, schwärmt Jacob von dem 21-jährigen Offensivmann und ergänzt: „Ich finde es toll, wenn ein junger Mann den Weg von Neunkirchen nach Bad Kreuznach auf sich nimmt, um in der Regionalliga und in einer guten Mannschaft zu spielen.“

„Wir müssen gucken, dass wir wieder ein paar Ecken bekommen.“

Alex Jacob

Verzichten müssen die Rot-Weißen auf die Dienste von Jonas Gintzel (berufsbedingt) und Jonas Götze, der in Österreich studiert. Kapitän Fabio Rau war verletzungsbedingt länger ausgefallen und ist gerade erst ins Training eingestiegen. „Da kommt eins zum anderen“, bedauert Jacob und ist froh, dass er auf erfahrene Spieler wie Flo Mussgay und Christopher Zerfaß zurückgreifen kann. Letzterer war beim letzten Aufeinandertreffen mit dem DHC der Matchwinner, münzte vier Strafecken in vier Tore um. „Wir müssen gucken, dass wir wieder ein paar Ecken bekommen“, sagt der KHC-Trainer.

Er ist sich bewusst, dass seinem Team eine schwere Saison bevorsteht, in der es ausschließlich um den Klassenverbleib geht. Denn die Liga schätzt er als ausgeglichen und stark ein. „Es ist kein Team von oben runtergekommen, was gut ist. Aber im TV Alzey ist eine sehr starke Mannschaft hochgekommen“, erklärt der Coach. Mit den Alzeyern bekommt es sein Kollektiv am zweiten Spieltag zu tun, und am 5. Oktober, im letzten Spiel vor der Winterpause, stellt sich der TSV Sachsenhausen, der zweite Aufsteiger, im Salinental vor.