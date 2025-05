Viel fehlte nicht zu einem Punktgewinn. Gegen den HC Heidelberg schlugen sich die Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach wacker, aber sie belohnten sich nicht. Und so stand am Ende eine knappe 0:1 (0:1)-Niederlage des Regionalliga-Aufsteigers. „Es ist wirklich schade, dass wir verloren haben. Ein Remis wäre auf jeden Fall verdient gewesen“, resümierte Florian Mussgay.

„Die Heidelbergerinnen waren nicht besser als wir, aber abgeklärter.“

Florian Mussgay

Der neue VfL-Trainer stand im Stadion Salinental erstmals an der Seitenlinie, und was er sah, hatte ihm über weite Strecken gefallen. „Wir haben vieles gut gemacht, vieles richtig gemacht“, lautete sein Fazit. Seine Vorgabe, über die linke Seite aufzubauen, setzte sein Team gut um, spielte sich immer wieder nach vorne, doch im Abschluss fehlte mal das Quäntchen Glück, mal der entscheidende Pass. „Wir müssen schauen, dass wir im Sturm gefährlicher werden“, forderte Mussgay und fügte an: „Die Heidelbergerinnen waren nicht besser als wir, aber abgeklärter. Da merkt man bei uns die fehlende Erfahrung.“ In Minute 23 nutzten die Gäste eine kurze Ecke zur Führung.

Davon ließen sich die VfLerinnen nicht beirren, hätten fast im Gegenzug zum Ausgleich kommen können, wenn Lena Hermann nicht an der gegnerischen Torfrau gescheitert wäre. Und die Gastgeberinnen hatten weitere Chancen, etwa bei einer Strafecke, die wenige Zentimeter neben dem Kasten landete. In den letzten Minuten gaben sie noch einmal Vollgas, drängten auf den Ausgleich. Sämtliche Bemühungen waren letztlich vergeblich, allerdings darf sich das junge Bad Kreuznacher Kollektiv auf die Fahnen schreiben, den Gegner gut im Griff gehabt und kaum etwas zugelassen zu haben.

VfL Bad Kreuznach: J. Butter/Kaul – Sieber, L. Dreyse, C. Dreyse, Kopsch, Bretz, Becker, Wenk, Borges, Keber, Graebsch, Emmerich, Ferretti, Grünewald, Hermann, C. Jansen, L. Jansen.