KHC nicht mehr Letzter
Konzentriert, fokussiert und mit mehr Personal
Marvin Frey (rechts) und sein Kreuznacher HC haben einen ordentlichen Sprung in der Tabelle gemacht und sind in Sachen Klassenve
Marvin Frey (rechts) und sein Kreuznacher HC haben einen ordentlichen Sprung in der Tabelle gemacht und sind in Sachen Klassenverbleib wieder zuversichtlich
Edgar Daudistel

Die Zuversicht wächst beim Kreuznacher HC. Durch den zweiten Sieg in Folge machte das bisherige Schlusslicht in der Tabelle Boden gut, ließ zwei Konkurrenten hinter sich.

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Die Hockey-Männer des Kreuznacher HC sind wieder im Geschäft. Mit dem zweiten 4:1-Sieg in Folge verließen sie den letzten Platz der Zweiten Regionalliga und haben nun zwei Matchbälle, um den Klassenverbleib einzutüten. Das 4:1 (1:1) beim TSV Sachsenhausen machte zwei Dinge deutlich: Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt, und mit der passenden personellen Ausstattung ist einiges drin.

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