Die Zuversicht wächst beim Kreuznacher HC. Durch den zweiten Sieg in Folge machte das bisherige Schlusslicht in der Tabelle Boden gut, ließ zwei Konkurrenten hinter sich.
Lesezeit 2 Minuten
Die Hockey-Männer des Kreuznacher HC sind wieder im Geschäft. Mit dem zweiten 4:1-Sieg in Folge verließen sie den letzten Platz der Zweiten Regionalliga und haben nun zwei Matchbälle, um den Klassenverbleib einzutüten. Das 4:1 (1:1) beim TSV Sachsenhausen machte zwei Dinge deutlich: Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt, und mit der passenden personellen Ausstattung ist einiges drin.