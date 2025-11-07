Kinderturnier in vier Hallen: Kölner haben mehr Teams als der VfL gemeldet
Nach dem Fedi-Cup und dem Jugendturnier bildet das Kinderturnier den Abschluss des Turnierreigens des VfL Bad Kreuznach.
Am Wochenende steht Bad Kreuznach im Zeichen des Kinderhockeys: Der VfL Bad Kreuznach richtet sein traditionelles Kinderturnier aus – eines der bundesweit größten Hallenhockey-Events für den Nachwuchs.26 Vereine mit 78 Teams reisen an, um an zwei Tagen in vier Hallen 188 Spiele auszutragen: in der Jakob-Kiefer-Halle, der Jahnhalle, der IGS-Halle sowie der ADS-Halle in Hargesheim.