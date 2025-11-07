Kinderturnier in vier Hallen Kölner haben mehr Teams als der VfL gemeldet 07.11.2025, 12:47 Uhr

i Beim Jugendturnier in der Vorwoche wirft sich die U16 des VfL Bad Kreuznach einer Strafecke des Düsseldorfer SC entgegen. Am Wochenende sind nun die Kinder am Zug. Klaus Castor

Nach dem Fedi-Cup und dem Jugendturnier bildet das Kinderturnier den Abschluss des Turnierreigens des VfL Bad Kreuznach.

Am Wochenende steht Bad Kreuznach im Zeichen des Kinderhockeys: Der VfL Bad Kreuznach richtet sein traditionelles Kinderturnier aus – eines der bundesweit größten Hallenhockey-Events für den Nachwuchs.26 Vereine mit 78 Teams reisen an, um an zwei Tagen in vier Hallen 188 Spiele auszutragen: in der Jakob-Kiefer-Halle, der Jahnhalle, der IGS-Halle sowie der ADS-Halle in Hargesheim.







