Zeltstadt im Salinental Knabenturnier ist eine Begrüßungsfete für Tapos Barmon Olaf Paare 04.06.2026, 14:14 Uhr

i Der Torwart und die Abwehrspieler des VfL Bad Kreuznach (blaue Trikots) versuchen gemeinsam, im Spiel der U10 gegen den Düsseldorfer HC ein Gegentor zu verhindern. Klaus Castor

Hockeyteams aus ganz Deutschland tummeln sich noch bis Samstag im Bad Kreuznacher Salinental. Das Knabenturnier des VfL gilt als Magnet für den Nachwuchs der beliebten Sportart.

Das Knaben-Hockeyturnier hält seit Donnerstag Bad Kreuznach auf Trab, und es ist in diesem Jahr so etwas wie eine riesengroße Begrüßungsfete für Tapos Barmon. Seit Sonntag ist der neue hauptamtliche Trainer des gastgebenden VfL Bad Kreuznach in Deutschland und lernt bei einem der größten Turniere der Republik auf einen Schlag ganz viele Hockey-Begeisterte kennen.







Artikel teilen

Artikel teilen