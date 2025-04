Mit seinem Turnier „Klasse statt Masse“ eröffnet der Kreuznacher HC die Hockey-Saison im Stadion Salinental. In den Altersklassen U14 und U12 besteht die Möglichkeit, sich für die Feldsaison in Form zu bringen.

„Es war in diesem Jahr deutlich schwieriger, verbindliche Zusagen zu erhalten. Vielleicht lag das daran, dass die Saison sehr früh beginnt, teilweise schon vor Ostern“, stellte Markus Rothländer, der Turnierorganisator, fest. So ist bei der U12 nur ein Gästeteam am Start, das dann mehrfach gegen die SG KHC/Gau-Algesheim/Heidesheim spielt. „Da kann dann auch mal ohne großen Druck etwas ausprobiert werden“, sagt Rothländer. In der U14 sind vier Teams zusammengekommen, darunter neben den Gastgebern im SW Köln auch ein Verein, der im Haus des Sports übernachtet. „Das Turnier wird richtig gut“, freut sich Rothländer. Am Samstag stehen die Gruppenduelle an, am Sonntag folgt die Endrunde – jeweils über die komplette Spielzeit, um Spielpraxis zu erhalten.