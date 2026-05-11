Es ist angerichtet für eines der größten Hockey-Events Deutschlands. Der VfL Bad Kreuznach ist zum 52. Mal Gastgeber des Mädchenturniers und freut sich auf spannende Spiele und gut gelaunte Gäste.
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Wenn sich die Pforten zum 52. Mädchen-Hockeyturnier des VfL Bad Kreuznach öffnen, schreiben die Organisatoren nicht nur ein weiteres Kapital einer Erfolgsgeschichte. Sie beweisen auch, wie sich Tradition und moderne Ideen verbinden lassen.Zur Tradition gehört, dass die Spielerinnen von der U10 bis zur U16 erlebnisreiche Tage im Stadion Salinental verbringen, voll gepackt mit Hockeyspielen, Campingvergnügen in der großen Zeltstadt und gemeinsamen ...