Das Comeback von Markus Hippchen auf der Trainerbank des Kreuznacher HC war von Erfolg gekrönt. Bei Eintracht Frankfurt siegte der KHC deutlich. Nun zieht sich der ehemalige Bundesliga-Trainer wieder in die zweite Reihe zurück.
Mission erfüllt: Markus Hippchen führte den Kreuznacher HC als Aushilfscoach zu einem 16:6 (9:1)-Erfolg bei Eintracht Frankfurt. Damit dürfte der Aufsteiger seinem großen Ziel, dem Klassenverbleib in der Zweiten Hockey-Regionalliga, sehr nahe gekommen sein.