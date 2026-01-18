Mit Aushilfscoach zum 16:6 KHC zieht dem Schlusslicht früh den Zahn Olaf Paare 18.01.2026, 16:28 Uhr

i Halten beim KHC zusammen: Markus Hippchen (links) übernahm in Frankfurt das Coaching, vertrat die verhinderten Alex Jacob (rechts) und Maurice Hippchen. Klaus Castor

Das Comeback von Markus Hippchen auf der Trainerbank des Kreuznacher HC war von Erfolg gekrönt. Bei Eintracht Frankfurt siegte der KHC deutlich. Nun zieht sich der ehemalige Bundesliga-Trainer wieder in die zweite Reihe zurück.

Mission erfüllt: Markus Hippchen führte den Kreuznacher HC als Aushilfscoach zu einem 16:6 (9:1)-Erfolg bei Eintracht Frankfurt. Damit dürfte der Aufsteiger seinem großen Ziel, dem Klassenverbleib in der Zweiten Hockey-Regionalliga, sehr nahe gekommen sein.







