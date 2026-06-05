Abstiegskampf in Sachsenhausen KHC will zum Überholmanöver ansetzen Olaf Paare 05.06.2026, 14:03 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Enter R.F. Bouwman

In den nächsten drei Wochen entscheidet sich die Klassen-Zukunft des Kreuznacher HC. Die Hockey-Asse aus dem Salinental kämpfen mit großem Einsatz und Verstärkungen um den Klassenverbleib in der Zweiten Regionalliga.

Der Auftrag ist klar: Am Sonntag um 16 Uhr wollen die Hockey-Spieler des Kreuznacher HC den letzten Platz der Zweiten Regionalliga verlassen. Sie treten beim Vorletzten, dem TSV Sachsenhausen, an.Mit einem Dreier würde der KHC zum Überholmanöver ansetzen und seine Chancen im Abstiegskampf deutlich verbessern.







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