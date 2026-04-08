Spielgemeinschaften gebildet
KHC und VfL machen in der Jugend gemeinsame Sache
Das Turnier "Klasse statt Masse" eröffnet auch in diesem Jahr wieder die Hockeysaison im Salinental. Im Vorjahr traf der KHC (we
Das Turnier "Klasse statt Masse" eröffnet auch in diesem Jahr wieder die Hockeysaison im Salinental. Im Vorjahr traf der KHC (weiße Trikots) auf Schwarz-Weiß Köln.
Klaus Castor

Eine Kooperation der beiden Hockey-Traditionalisten Kreuznacher HC und VfL Bad Kreuznach galt lange als ausgeschlossen. Doch in dieser Sommersaison gibt es in vier Altersklassen Spielgemeinschaften.

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Wenn am Wochenende das erste Freiluftturnier des Hockey-Nachwuches im Stadion Salinental steigt, dann wird eine große Veränderung sichtbar: Es treten Spielgemeinschaften aus Kreuznacher HC und VfL Bad Kreuznach im Jugendbereich an.Eine Zusammenarbeit zwischen beiden Traditionsvereinen galt über Jahrzehnte hinweg als ausgeschlossen.

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