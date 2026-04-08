Spielgemeinschaften gebildet KHC und VfL machen in der Jugend gemeinsame Sache Olaf Paare 08.04.2026, 13:20 Uhr

i Das Turnier "Klasse statt Masse" eröffnet auch in diesem Jahr wieder die Hockeysaison im Salinental. Im Vorjahr traf der KHC (weiße Trikots) auf Schwarz-Weiß Köln. Klaus Castor

Eine Kooperation der beiden Hockey-Traditionalisten Kreuznacher HC und VfL Bad Kreuznach galt lange als ausgeschlossen. Doch in dieser Sommersaison gibt es in vier Altersklassen Spielgemeinschaften.

Wenn am Wochenende das erste Freiluftturnier des Hockey-Nachwuches im Stadion Salinental steigt, dann wird eine große Veränderung sichtbar: Es treten Spielgemeinschaften aus Kreuznacher HC und VfL Bad Kreuznach im Jugendbereich an.Eine Zusammenarbeit zwischen beiden Traditionsvereinen galt über Jahrzehnte hinweg als ausgeschlossen.







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