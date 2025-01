Zwei Frauen-Heimspiele KHC strebt Optimalausbeute an 10.01.2025, 11:25 Uhr

Symbolbild

Mit zwei Heimspielen starten die Hockey-Frauen des Kreuznacher HC ins neue Jahr.

Wie das Männerteam bestreiten auch die Frauen des Kreuznacher HC am Wochenende gleich zwei Partien in der Hockey-Oberliga. Und noch eine Parallele: Beide Partien werden in der Jakob-Kiefer-Halle ausgetragen.Dort empfängt der KHC am Samstag (14.30 Uhr) den TSV Schott Mainz II und am Sonntag (15 Uhr) die TSG Kaiserslautern.

