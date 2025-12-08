0:6 im ersten Viertel KHC stemmt sich nach dem Fehlstart gegen ein Debakel Tina Paare 08.12.2025, 14:53 Uhr

i Amina Kyeck (rechts) und ihr Kreuznacher HC müssen weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Gegen den Spitzenreiter zogen sie sich aber achtbar aus der Affäre. Klaus Castor

Die Rollen waren klar verteilt und die Vorzeichen nicht die besten: Trotzdem steckten die Hockey-Frauen des Kreuznacher HC gegen den Tabellenführer aus Hanau nicht auf.

Sechs Gegentreffer innerhalb von zehn Minuten: Die Hockeyspielerinnen des Kreuznacher HC wurden vom Hanauer THC II im ersten Viertel eiskalt erwischt. Im Duell mit dem verlustpunktfreien Spitzenreiter der Zweiten Regionalliga drohte den Gastgeberinnen ein Debakel, doch wie sie sich nach der demotivierenden Anfangsphase fingen, war aller Ehren Wert.







