Freude beim Kreuznacher HC: Die U14-Mädchen holen sich mit drei überzeugenden Siegen die Verbandsliga-Meisterschaft.
Lesezeit 1 Minute
Die U14-Mädchen des Kreuznacher HC sicherten sich die Meisterschaft in der Hockey-Verbandsliga vor eigenem Publikum.Im Stadion Salinental stand der letzte Spieltag auf dem Programm. Nach dem 7:0 über die SG Kaiserslautern/Grünstadt und dem 5:2 gegen die TG Frankenthal II standen die Bad Kreuznacherinnen bereits als Meisterinnen fest, gaben aber auch im letzten Spiel noch einmal Gas und bezwangen den TFC Ludwigshafen mit 6:0.