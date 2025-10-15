Meister der Verbandsliga KHC-Mädchen setzen ihr Motto in die Tat um 15.10.2025, 12:16 Uhr

i Halten zusammen: Die U14-Mädchen des Kreuznacher HC wurden Verbandsliga-Meister. Doro Kroll

Freude beim Kreuznacher HC: Die U14-Mädchen holen sich mit drei überzeugenden Siegen die Verbandsliga-Meisterschaft.

Die U14-Mädchen des Kreuznacher HC sicherten sich die Meisterschaft in der Hockey-Verbandsliga vor eigenem Publikum.Im Stadion Salinental stand der letzte Spieltag auf dem Programm. Nach dem 7:0 über die SG Kaiserslautern/Grünstadt und dem 5:2 gegen die TG Frankenthal II standen die Bad Kreuznacherinnen bereits als Meisterinnen fest, gaben aber auch im letzten Spiel noch einmal Gas und bezwangen den TFC Ludwigshafen mit 6:0.







