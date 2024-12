VfL nach der Pause chancenlos KHC macht vor toller Derby-Kulisse kurzen Prozess 08.12.2024, 13:26 Uhr

i Nicht zu halten: KHC-Stürmer Florian Mussgay (rechts) lief im Derby zur Hochform auf. Bei diesem Solo versetzt er die VfL-Spieler Timo Dehmer (links) und Chris Altmann. Im Hintergrund schaut Adrian Ley zu. Klaus Castor

Die Frage nach dem Sieger stellte sich im Bad Kreuznacher Hockey-Derby nur kurz. Der Kreuznacher HC drückte dem Spiel beim VfL Bad Kreuznach seinen Stempel auf. Dabei half ein routinierter Rückkehrer.

Die Jahnhalle bebte beim ersten Hallen-Stadtderby im Hockey seit mehr als zehn Jahren. Am Ende jubelten vor allem die Fans in Rot. Der Kreuznacher HC gewann in der Heimhalle des VfL das Oberliga-Duell mit 9:2 (3:1) und legte einen Klassenunterschied offen.

