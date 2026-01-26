Niederlagen-Serie hält an KHC läuft frühem Rückstand bis zum Schluss hinterher Olaf Paare 26.01.2026, 16:20 Uhr

Der Kreuznacher HC wartet in der Zweiten Regionalliga weiter auf ein Erfolgserlebnis. Auch am Doppelspieltag gingen die Frauen von der Nahe leer aus.

Zwei weitere Niederlagen gab es für die noch punktlosen Hockey-Frauen des Kreuznacher HC in der Zweiten Regionalliga. Beim Rüsselsheimer RK II unterlagen sie mit 0:10 (0:5), und zu Hause gegen die TG Frankenthal II hieß es 2:6 (1:5).„Die Gastgeberinnen waren uns in Sachen Tempo und Taktik klar überlegen“, sagte KHC-Spielerin Amina Kyeck zur Partie in Rüsselsheim.







