Der Kreuznacher HC wartet in der Zweiten Regionalliga weiter auf ein Erfolgserlebnis. Auch am Doppelspieltag gingen die Frauen von der Nahe leer aus.
Lesezeit 1 Minute
Zwei weitere Niederlagen gab es für die noch punktlosen Hockey-Frauen des Kreuznacher HC in der Zweiten Regionalliga. Beim Rüsselsheimer RK II unterlagen sie mit 0:10 (0:5), und zu Hause gegen die TG Frankenthal II hieß es 2:6 (1:5).„Die Gastgeberinnen waren uns in Sachen Tempo und Taktik klar überlegen“, sagte KHC-Spielerin Amina Kyeck zur Partie in Rüsselsheim.