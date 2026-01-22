Aufsteiger letztmals zu Hause KHC kann im Spitzenspiel eine Rechnung begleichen Tina Paare 22.01.2026, 12:48 Uhr

i Mit starken Leistungen haben sich die Hockeyspieler des Kreuznacher HC (weiße Trikots) in der Zweiten Regionalliga ein Spitzenspiel verdient. Das Duell mit TEC Darmstadt ist zugleich ihre letzte Heimpartie. Klaus Castor

Als Aufsteiger frühzeitig den Klassenverbleib sicher zu haben, ist an sich schon eine starke Leistung. Doch der Kreuznacher HC kann noch mehr erreichen – wenn er das Spitzenspiel gegen TEC Darmstadt erfolgreich meistert.

Das Aufstiegsrennen in der Zweiten Regionalliga hat es in sich. Und mittendrin sind die Hockeyspieler des Kreuznacher HC, die sich als Aufsteiger auf einem bärenstarken zweiten Platz wiederfinden – nur einen Zähler hinter Tabellenführer Limburger HC und punktgleich mit TEC Darmstadt, ihrem nächsten Gegner.







