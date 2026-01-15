Hoch motiviert und gut vorbereitet meldet sich der Kreuznacher HC aus der Winterpause zurück. Und in Frankfurt steht gleich einiges auf dem Spiel.
Wenn der Tabellendritte auf das punktlose Schlusslicht trifft, handelt es sich in den meisten Fällen um ein Spiel ohne große Bedeutung. Nicht so in der Zweiten Hockey-Regionalliga. Da in der Sechser-Liga bis zu drei Teams absteigen können, steht einiges auf dem Spiel, wenn die Männer des Kreuznacher HC am Samstag um 17 Uhr bei Eintracht Frankfurt auflaufen.