Sechster Sieg in Folge KHC kann ausgerechnet im Derby Meister werden 20.01.2025, 12:58 Uhr

i Hockey-Oberliga: KHC Klaus Castor

An einem schlechten Tag mit einem Schlussspurt zu gewinnen - auch das macht einen Tabellenführer und designierten Meister aus. Der Kreuznacher HC siegte in Bad Dürkheim und strebt dem Titelgewinn entgegen.

Dem Kreuznacher HC ist die Meisterschaft in der Hockey-Oberliga kaum noch zu nehmen. Mit dem 10:8 (4:3) beim bisherigen Zweiten, dem Dürkheimer HC II, hat der Regionalliga-Absteiger den sechsten Sieg in Folge gelandet und sich in Sachen direkter Wiederaufstieg in eine komfortable Ausgangsposition gebracht.

