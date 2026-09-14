Der Kreuznacher HC hat sich in seiner dritten Saison in der Regionalliga etabliert und versteht es immer wieder, Nadelstiche zu setzen, dieses Mal gegen einen Titelaspiranten.
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Die Glückseligkeit des Kreuznacher HC war nach dem 4:4 (3:2) über Safo Frankfurt auf dem Spielfeld zu erkennen. Spieler, Eltern und Fans standen zusammen und freuten sich über das überraschende Remis gegen den Titelaspiranten der Zweiten Hockey-Regionalliga, das dem KHC im Vorfeld kaum einer zugetraut hatte.