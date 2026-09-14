Jacob lobt Generationenerfolg KHC freut sich über 4:4 und Wenks schnelle Genesung Olaf Paare 14.09.2026, 15:04 Uhr

i Mann des Spiels: Louis Wenk (weißes Trikot) geht im Schusskreis immer wieder dorthin, wo es wehtut, in die Nähe des Torwarts. So erzielte er gegen Safo Frankfurt zwei Tore, bekam den Ball kurz vor Schluss aber auch gegen den Kopf und blutete stark. Edgar Daudistel

Der Kreuznacher HC hat sich in seiner dritten Saison in der Regionalliga etabliert und versteht es immer wieder, Nadelstiche zu setzen, dieses Mal gegen einen Titelaspiranten.

Die Glückseligkeit des Kreuznacher HC war nach dem 4:4 (3:2) über Safo Frankfurt auf dem Spielfeld zu erkennen. Spieler, Eltern und Fans standen zusammen und freuten sich über das überraschende Remis gegen den Titelaspiranten der Zweiten Hockey-Regionalliga, das dem KHC im Vorfeld kaum einer zugetraut hatte.







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