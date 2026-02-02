Ausgerechnet im Saisonfinale endete die Erfolgsserie des Kreuznacher HC. Durch zwei Niederlagen in Rüsselsheim und Limburg platzte der Meisterschaftstraum der Hockey-Asse.
Der Kreuznacher HC hat die Meisterschaft in der Zweiten Hockey-Regionalliga knapp verpasst. Durch zwei Auswärtsniederlagen in Rüsselsheim (5:7) und Limburg platzte der Traum des Aufsteigers vom Durchmarsch. In dem hochdramatischen Aufstiegs-Endspiel besiegten die Lahnstädter den KHC in eigener Halle mit 7:6 (1:2) und sicherten sich mit dem fünften Sieg im fünften Heimspiel den Titelgewinn.