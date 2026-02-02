Meisterschaft verpasst KHC bringt zweimal Führungen nicht über die Zeit Tina Paare

Robin Klöppel 02.02.2026, 10:55 Uhr

i Enttäuscht packen die Spieler des Kreuznacher HC ihre Sachen in Limburg zusammen. Sie beenden die Saison als Dritter. Für einen Aufsteiger nicht schlecht, doch vor dem letzten Spielwochenende war noch die Meisterschaft möglich gewesen. Andreas Hergenhahn

Ausgerechnet im Saisonfinale endete die Erfolgsserie des Kreuznacher HC. Durch zwei Niederlagen in Rüsselsheim und Limburg platzte der Meisterschaftstraum der Hockey-Asse.

Der Kreuznacher HC hat die Meisterschaft in der Zweiten Hockey-Regionalliga knapp verpasst. Durch zwei Auswärtsniederlagen in Rüsselsheim (5:7) und Limburg platzte der Traum des Aufsteigers vom Durchmarsch. In dem hochdramatischen Aufstiegs-Endspiel besiegten die Lahnstädter den KHC in eigener Halle mit 7:6 (1:2) und sicherten sich mit dem fünften Sieg im fünften Heimspiel den Titelgewinn.







Artikel teilen

Artikel teilen