Enttäuschung ist groß KHC bringt Drei-Tore-Führung nicht ins Ziel

Mit aller Macht kämpft der Rüsselsheimer RK II um den Klassenverbleib, schlug zuletzt sogar Spitzenreiter Limburger HC. Nun ließ auch der Kreuznacher HC wichtige Punkte im Kampf um den Titel liegen.

Ausgerechnet im Saisonfinale endete die Erfolgsserie des Kreuznacher HC. Beim Rüsselsheimer RK II kassierten sie mit einem 5:7 (3:2) ihre dritte Niederlage in der Zweiten Hockey-Regionalliga, und die war richtig bitter. Denn die Rot-Weißen hatten im dritten Viertel mit 5:2 geführt, lagen auch im Schlussviertel noch vorne.







