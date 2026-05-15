Kellerduell gegen Bad Kreuznach weist den weiteren Weg

Mit sieben Punkten aus den vergangenen vier Spielen gab der Limburger HC in der 2. Regionalliga Süd die „rote Laterne“ ab und stellte den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze her. Doch vor dem Kellerduell mit dem Kreuznacher HC wird’s personell eng.

Der Limburger HC steht vor einem wegweisenden „Sechs-Punkte-Spiel“

in der West-Gruppe der 2. Regionalliga Süd. Im Eduard-Horn-Park empfängt der Vorletzte am Samstag um 16 Uhr das punktgleiche Schlusslicht Kreuznacher HC. Der Sieger der Partie könnte d

en Anschluss ans Mittelfeld herstellen, der Verlierer hingegen wird das Tabellenende zieren.