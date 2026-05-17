2. Feldhockey-Regionalliga Julius Müller behält im Getümmel die Übersicht Robin Klöppel 17.05.2026, 11:47 Uhr

i Routinier Christian Predikant (rechts) leitete sm, Samstagnachmittag die 1:0-Führung des LHC ein. Nach seinem Pfostenschuss reagierte Lukas Schmitt am schnellsten und drückte die Kugel ins Netz. Andreas Hergenhahn

Die Aufholjagd des Limburger HC in der 2. Regionalliga geht trotz personeller Not weiter: Die Domstädter entschieden das Kellerduell mit dem Kreuznacher HC mit 2:1 für sich und rückten damit bis auf einen Zähler an Platz vier heran.

Der Limburger HC hat im Abstiegskampf der 2. Regionalliga Süd (Gruppe West) ein weiteres Zeichen gesetzt. Im Kellerduell gegen den Kreuznacher HC erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Döppes einen 2:1 (0:0)-Erfolg und liegt vier Spieltage vor Saisonende als Vorletzter nur noch einen Punkt hinter Rang vier.







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