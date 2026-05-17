Die Aufholjagd des Limburger HC in der 2. Regionalliga geht trotz personeller Not weiter: Die Domstädter entschieden das Kellerduell mit dem Kreuznacher HC mit 2:1 für sich und rückten damit bis auf einen Zähler an Platz vier heran.
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Der Limburger HC hat im Abstiegskampf der 2. Regionalliga Süd (Gruppe West) ein weiteres Zeichen gesetzt. Im Kellerduell gegen den Kreuznacher HC erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Döppes einen 2:1 (0:0)-Erfolg und liegt vier Spieltage vor Saisonende als Vorletzter nur noch einen Punkt hinter Rang vier.