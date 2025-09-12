Im Derby in Alzey peilt der Kreuznacher HC die ersten Punkte in dieser Regionalliga-Saison ein. Doch die Rheinhessen gehen mit Aufstiegseuphorie in ihr erstes Heimspiel.

Beide haben zum Auftakt mit 1:5 verloren, beide wollen den Fehlstart in der Hockey-Regionalliga vermeiden. Das Duell zwischen dem TV Alzey und dem Kreuznacher HC am Samstag um 17.30 Uhr ist brisant.

„Die Alzeyer sind ein starker Aufsteiger mit einer jungen Mannschaft, von der ich viel halte“, sagt KHC-Trainer Alexander Jacob und ergänzt: „Wir sind ein Jahr länger in der Regionalliga. Diese Erfahrung macht im Hockey viel aus, und die sollten wir nutzen.“ Zudem möchte er, dass sich sein Team spielerisch verbessert im Vergleich zur Niederlage gegen den Dürkheimer HC. „Wenn wir eine Druckphase ausrufen, müssen alle mitmachen, dann darf sich keiner herausnehmen. Das Dürkheim-Spiel zähle ich noch zur Vorbereitung, jetzt aber gilt es“, fordert der Coach, der bis auf den Dauerurlauber Jeremy Ley auf alle Spieler zurückgreifen kann. „Nur weil Jerry fehlt, soll es auf einmal nicht mehr klappen? Das verstehe ich nicht, alle anderen sind doch noch dabei“, sagt der Coach.