Bad Kreuznacher Teams auswärts Jacobs Jungs denken zu viel nach 22.11.2024, 15:41 Uhr

Der Start ist missglückt: Die beiden Bad Kreuznacher Teams in der Hallenhockey-Oberliga belegen die letzten beiden Plätze. Das soll sich am Wochenende ändern.

{element}TSG Kaiserslautern – Kreuznacher HC (Samstag, 16 Uhr). „Wir müssen uns verbessern im Vergleich zur Niederlage in Frankenthal. Vor allem in grundlegenden Dingen, beispielsweise in den Abständen innerhalb der Raumdeckung“, sagt KHC-Trainer Alex Jacob.

