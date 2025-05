Nach dem misslungenen Re-Start in die Feldsaison und der verpassten Chance, sich vom Tabellenkeller zu distanzieren, wollen die Hockeyspieler des Kreuznacher HC am Samstag zeigen, dass sie es besser können. Allerdings ist der nächste Gegner ein anderes Kaliber. Der Dürkheimer HC, bei dem sie um 16 Uhr zu Gast sind, gehört zu den Spitzenteams der Zweiten Regionalliga.

Von sechs Partien haben die Pfälzer erst eine verloren – und das am ersten Spieltag. „Die Dürkheimer gehören mit Rüsselsheim und Darmstadt zu den Aufstiegsaspiranten. Das ist eine Topmannschaft, die sehr clever ist, gerade in den vorderen Reihen“, erläutert KHC-Trainer Alex Jacob und fügt an: „Das ist eine große Aufgabe für uns.“

Spieler nach Niederlage selbstkritisch

Unter der Woche haben er und sein Trainerkollege Maurice Hippchen viel mit den Spielern gesprochen, die sich darüber ärgerten, dass sie gegen Eintracht Frankfurt derart neben sich gestanden hatten. Nun gilt es, den Schalter umzulegen und an die guten Phasen, die es beim 2:5 gegen das Schlusslicht durchaus gab, anzuknüpfen. Ein Punkt wird sein, Fehler in der Vorwärtsbewegung zu minimieren. „Wir müssen verantwortungsvoll mit dem Ball umgehen, müssen den Ball und den Mitspieler mitnehmen und den Leichtsinn in der Vorwärtsbewegung abstellen“, fordert Jacob. Zudem kommt es darauf an, von Beginn an konzentriert zu sein und eine gute Deckung zu spielen, um es den Pfälzern nicht zu leicht zu machen.

Niklas Senft steht wieder zur Verfügung und könnte der Mannschaft im Tor den nötigen Rückhalt geben. Vor einem Comeback steht der lange verletzte Anton Wiemers. Benjamin Stellpflug, der am vergangenen Sonntag den ersten KHC-Treffer erzielt hatte, droht dagegen wegen einer Verletzung auszufallen. „Das ist schade, weil er sich in die Startelf reingearbeitet hat“, sagt Jacob, der ankündigt, die Mannschaft an der ein oder anderen Stelle umzubauen.