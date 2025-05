Beide Teams trennt in der Zweiten Hockey-Regionalliga nur ein Punkt. Mit einem Sieg könnte sich der Kreuznacher HC also vom Limburger HC absetzen. Doch das klingt einfacher als es ist.

Mit zwei Heimsiegen im Rücken geht es für den Kreuznacher HC in der Zweiten Hockey-Regionalliga zum Limburger HC, um 16 Uhr wird die Partie am Samstag angepfiffen.

„Natürlich würden wir den Aufwind gerne für uns nutzen“, sagt KHC-Trainer Alexander Jacob, doch er bremst ein wenig die Euphorie, erklärt: „Wir hatten ja auch das Hinspiel bei uns gewonnen, aber die Limburger sind eine klassische Heimmannschaft.“ Damit meint er nicht nur den Vorteil, sich in eigenen Kabinen umziehen zu dürfen und die Eigenarten des heimischen Kunstrasenplatzes zu kennen. „Die Limburger haben einfach viele ältere Spieler mit Bundesliga-Erfahrung, die nur zu Hause spielen und nicht auswärts, und dadurch sind sie zu Hause einfach viel stärker“, sagt Jacob. Und die Klasse des Teams wird auch daran deutlich, dass sie einen ihrer drei Saisonsiege gegen Tabellenführer Rüsselsheimer RK feierten. Kurioserweise allerdings in Rüsselsheim.

Kapitän Fabio Rau fehlt dem KHC

Hinzu kommt, dass die Bad Kreuznacher selbst aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen Personalprobleme haben. In Fabio Rau fehlt der Kapitän, in Yanneck Zimmermann und Anton Wiemers weitere wichtige Spieler. „Der Kader wird dünner sein als zuletzt, auch deshalb wird das Spiel in Limburg eine Hausnummer für uns“, sagt Jacob.

Doch Trübsal blasen gibt es beim KHC-Trainer nicht. „Wir werden ein starkes Team stellen, zumal die Stimmung gut und die Intensität im Training sehr hoch ist“, sagt der Coach und fügt an: „Mit dem Dürkheim-Spiel hat es klick gemacht bei den Jungs, da ist ein Ruck durchs Team gegangen.“ Und der hat sich mit den beiden Erfolgen auch in der Tabelle niedergeschlagen. „Die Jungs haben gemerkt, dass die taktischen Dinge, die wir uns ausgedacht haben, Sinn machen. Nun setzen sie sie auch um“, berichtet Jacob und hofft auf das nächste Erfolgserlebnis in Limburg: „Einen Punkt würde ich dort sofort mitnehmen. Mit einem Unentschieden wäre ich total zufrieden.“