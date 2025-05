Zwei Monate haben die Hockeyspieler des Kreuznacher HC Zeit, die Saison in der Zweiten Regionalliga zu einem guten Ende zu bringen. Vier Punkte holten sie aus den fünf Partien in 2024. Zum Wiedereinstieg geht es gegen das punktlose Schlusslicht.

Die Zeit der Vorbereitung ist vorbei, ab Sonntag gilt es für die Hockeyspieler des Kreuznacher HC. Mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt setzen sie um 15 Uhr die Feldrunde in der Zweiten Regionalliga fort.

Trainer Alex Jacob sieht sein Team gerüstet. „Die Vorbereitung war sehr intensiv und sehr lang. Die Jungs sind topfit“, sagt er. Schon Mitte März ging es mit Athletiktraining los, auch zum Schläger griffen seine Mannen relativ früh und sollten somit gewappnet sein für die neun anstehenden Partien. Die Testspiele gegen den Aachener HC und den Düsseldorfer HC II, jeweils hochkarätige Gegner, gingen zwar verloren, doch der KHC war nie komplett.

„Ich habe keine Bedenken, dass wir die Liga halten, wenn die Jungs ihre Kalender kontrollieren und sich die Termine freihalten.“

Alex Jacob

Angesichts des eher kleinen Kaders von 18 Spielern, darunter zwei Torleute, wird es darauf ankommen, dass alle zur Verfügung stehen. „Ich habe keine Bedenken, dass wir die Liga halten, wenn die Jungs ihre Kalender kontrollieren und sich die Termine freihalten, damit wir an den Spieltagen einen guten Kader haben“, betont Jacob. Schlussmann Felix Möller steht im nächsten halben Jahr nicht zur Verfügung, er hat einen Job in Griechenland angenommen. Seinen Platz zwischen den Pfosten nimmt Lars Westkamp ein. Zudem ist Tim Retzmann zurück, der Nachwuchs-Keeper spielte zuletzt in Ludwigshafen. Ein weiterer A-Jugendlicher kommt in Simeon Oberländer von der TSG Heidesheim. „Das freut mich sehr. Er ist athletisch, läuferisch stark, der will“, berichtet der KHC-Trainer.

Nach der erfolgreichen Hallenrunde mit Meisterschaft und Aufstieg gilt es nun, die Euphorie mit in die Freiluftsaison zu nehmen, freilich ohne abzuheben. „Der Aufstieg hat einen gewissen Schwung reingebracht. Es gilt jetzt aber, sich wieder zu konzentrieren“, sagt Jacob und schickt einen Appell an seine Spieler hinterher: „Es geht um Kameradschaft und Verantwortung für die Mannschaft. Wenn das jeder für sich wahrnimmt, dann wird das eine gute Runde.“ Die im Optimalfall mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt, dem punktlosen Schlusslicht, startet.