Knabenturnier in Bad Kreuznach In zwei Altersklassen geht es nicht nur um den Spaß 01.06.2026, 18:56 Uhr

i Vor einem Jahr spielte die U14 des VfL Bad Kreuznach (dunkle Trikots) ganz ohne Druck gegen den Wiesbadener THC. In diesem Jahr wird ein Turniersieger ermittelt. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Für viele Hockey-Begeisterte ist es ein Saison-Höhepunkt: das Knabenturnier des VfL Bad Kreuznach. Drei Tage lang geht es im Stadion Salinental rund.

Das Knaben-Hockeyturnier des VfL Bad Kreuznach hat eine lange Tradition, geht von Donnerstag bis Samstag zum 71. Mal über die Bühne. Doch die Organisatoren sind Neuerungen gegenüber stets aufgeschlossen, etwa im sportlichen Bereich. Zudem prägen Gemeinschaft und Zusammenarbeit das Hockeyfest im Stadion Salinental.







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