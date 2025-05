In Unterzahl fällt der entscheidende Gegentreffer

Mehr als achtbar schlugen sich die Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach im Aufsteigerduell der Regionalliga, mit einem Punkt belohnt wurde ihr Auftritt beim Bayreuther TS indes nicht. Mit einer 1:2 (1:1)-Niederlage im Gepäck kehrten sie von ihrem Team-Wochenende zurück.

Das Schlusslicht hatte eine mutige Taktik gewählt, wollte sich beim Tabellenzweiten nicht verstecken. „Wir wollten den Gegner überraschen, haben offensiv angefangen, doch leider verlieren wir in der zweiten Minute bei einem eigenen Freistoß den Ball“, berichtete Georg Schmidt, der das Coaching an der Seitenlinie übernommen hatte. Die Gastgeberinnen fackelten nicht lange und schoben den Ball zum 1:0 ein. „Das war eine unnötige Aktion, die das Spiel direkt in die falsche Richtung lenkt“, bedauerte Schmidt.

Ausgleich fällt zu einem günstigen Zeitpunkt

Das gegnerische Team wartete mit der größeren Erfahrung auf, agierte sicherer, ging aber fahrlässig mit seinen Chancen um, sodass die Bad Kreuznacherinnen die Partie lange offenhalten konnten. Unmittelbar vor der Pause bekam der VfL eine kurze Ecke zugesprochen, die zunächst verstoppt wurde, doch Luise Dreyse setzte gekonnt nach und erzielte den Ausgleichstreffer. Die Hoffnung, etwas mitnehmen zu können, lebte bei den VfLerinnen, die lange gut dagegenhielten.

Der Knackpunkt war eine Gelbe Karte gegen Luise Dreyse, wodurch die Gäste die letzten zehn Minuten in Unterzahl bestreiten mussten. „Die Schiedsrichter haben sehr streng gepfiffen. Das war eine ganz normale Zweikampfsituation, die viele andere gar nicht pfeifen würden“, sagte Schmidt. Mit einer Spielerin mehr auf dem Feld fuhren die Bayreutherinnen neun Minuten vor Schluss den entscheidenden Angriff, der ihnen den Siegtreffer bescherte. „Wir hätten gerne einen Punkt mitgenommen, aber in Unterzahl hat uns am Ende auch ein bisschen die Kraft gefehlt“, resümierte Schmidt.

VfL Bad Kreuznach: Butter/Kaul – Sieber, L. Dreyse, C. Dreyse, Kopsch, Bretz, Becker, Wenk, Borges, Keber, Graebsch, Emmerich, Ferretti, Grünewald, Wolf, Mulsow, Fluhr.