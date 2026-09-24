Doppelspieltag steht an Im Kampf um wichtige Punkte ist beim LHC vor allem Geduld gefragt Robin Klöppel 24.09.2026, 10:43 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Manuel faba- R.L

Vor der Unterbrechung der Freiluftrunde in der 2. Feldhockey-Regionalliga Winterspeck in Form von Punkten anfuttern. Das beabsichtigt der Limburger HC am anstehenden Doppelspieltag gegen TEC Darmstadt und bei Schlusslicht TSG Kaiserslautern.

Für die Herren des Limburger HC steht in der 2. Feldhockey-Regionalliga am letzten Doppelspieltag der Freiluftrunde viel auf dem Spiel. Die Grünhemden wollen auf einem Nichtabstiegsplatz „überwintern“. Am Samstag um 16 Uhr empfängt der LHC den Tabellenvierten TEC Darmstadt zum Hessen-Derby.







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