Hockey-Mädels trumpfen ausf Ida Künne gelingen zwei Tore für den SC Idar-Oberstein

Hockey-Mädchen des SC Idar-Oberstein trumpfen in Heidesheim auf. Ida Künne glänzt mit entscheidenden Treffern.

Unmittelbar nach dem Ende der Hockey-Männermannschaft schreibt die Jugend der Hockey-Abteilung des SC Idar-Oberstein positive Schlagzeilen.Beim Spieltagturnier in Heidesheim nahmen die U-10-Mädels vier Punkte mit nach Hause. Gegen die TG Worms stand es zehn Sekunden vor Schluss nach sehr ausgeglichenem Spiel 0:0, als Worms mit dem letzten Angriff noch einen Penalty erzwang und ihn zum 1:0 vollstreckte.







