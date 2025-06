Mit einem Sieg bleibt der Kreuznacher HC sicher in der Zweiten Regionalliga. Gewinnt er nicht, hängt alles vom Ausgang des Frankfurter Stadtduells ab.

Durch die Nullnummer am zurückliegenden Wochenende steht der Kreuznacher HC unter Druck. Um in der Zweiten Regionalliga zu bleiben, muss er am Samstag unbedingt gewinnen. Andernfalls könnte der punktgleiche SC SAFO Frankfurt, der gegen Schlusslicht Eintracht Frankfurt spielt, vorbeiziehen. Gegner des KHC im Endspiel um den Klassenverbleib, das um 17 Uhr im Stadion Salinental angepfiffen wird, ist der Dürkheimer HC. Und der kann als Tabellenzweiter ohne Druck aufspielen.

„Ja, Dürkheim ist Zweiter, hat eine tolle Mannschaft, einen tollen Kader. Wir haben das aber auch“, sagt KHC-Trainer Alex Jacob. Sein Kollektiv ist nahezu in Bestbesetzung, doch ausgerechnet Kapitän Fabio Rau fehlt in der entscheidenden Partie wegen einer Hochzeit. Dafür gibt es noch einmal Unterstützung von erfahrenen Kräften. Christopher Zerfaß und Flo Mussgay haben zugesagt, und auch Jacobs Trainerkollege Maurice Hippchen wird wieder auflaufen. Alle sind gewillt, noch einmal alles zu geben, um die Saison zu einem guten Ende zu bringen, und hoffen auf die entsprechende Unterstützung des heimischen Publikums.

„Vor der Saison wusste ich nicht, wie wir Tore schießen sollen. Aber auch vorne wird es immer besser.“

Alex Jacob

„Wir wollen als erste rheinland-pfälzische Mannschaft nach dem Aufstieg die Klasse halten. Das ist seit mehr als zehn Jahren niemandem mehr gelungen“, erklärt Jacob. Zweifel, dass jemandem der Ernst der Lage nicht bewusst ist, gibt es keine. Alle brennen, alle sind heiß. Und müssen sich schon allein wegen der angekündigten Temperaturen auf eine Hitzeschlacht einstellen.

An Durchhaltevermögen und Fitness sollte es den Gastgebern nicht mangeln. Jacob vertraut auch auf die Laufstärke seiner Mannschaft. „Zudem haben wir ein starkes Mittelfeld und eine sehr, sehr starke Abwehr“, erläutert der Coach und verrät: „Vor der Saison wusste ich nicht, wie wir Tore schießen sollen. Aber auch vorne wird es immer besser.“ Kurzum, die junge Mannschaft ist gewachsen. Und das will sie im entscheidenden Spiel unter Beweis stellen.