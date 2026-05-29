Feldhockey, 2. Regionalliga Grünhemden fühlen Studenten-Truppe auf den Zahn Robin Klöppel 29.05.2026, 08:35 Uhr

i Finnjan Dick (weißes Trikot) steht am Samstag mit den Limburger HC am Darmstädter Böllenfalltor vor einer hohen Hürde. Andreas Hergenhahn

Brisantes Treffen am Böllenfalltor: Während Gastgeber TEC Darmstadt im Kampf um den Ligaverbleib bereits für eine Vorentscheidung sorgen kann, benötigen auch die Limburger dringend Punkte, um ihre Ausgangsposition in der Gefahrenzone zu verbessern.

Der Limburger HC steht am Samstag ab 16 Uhr beim TEC Darmstadt vor dem nächsten „Endspiel“ im Kampf um den Verbleib in der 2. Regionalliga. Beide Teams haben sich nach einem schwachen Saisonstart deutlich gesteigert und gehen mit Rückenwind ins Hessen-Derby.







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