Ein kleines, aber feines Teilnehmerfeld, gut bespielbare Plätze und viel Sonnenschein: Die Bedingungen beim Turnier „Klasse statt Masse“ des Kreuznacher HC hätten kaum besser sein können. Entsprechend positiv fiel das Fazit von Turnierleiter Markus Rothländer aus. „Es war ein sehr gutes Turnier. Selten war es so harmonisch und einvernehmlich, auch das Feedback der Mannschaften war durchweg positiv“, erzählte er.

Zum guten Gesamteindruck trug auch bei, dass das Niveau der Teams recht ausgeglichen war. Statt hoher Kantersiege gab es viele enge und damit intensive Spiele. Da die Zahl der Mannschaften nicht so groß war – drei Teams waren bei der U12 am Start, vier bei der U14 –, hatte der KHC den Teilnehmern lange Spielzeiten anbieten können, was Spieler und Trainer gleichermaßen zu schätzen wussten. „Das ist gerade in der Phase der Vorbereitung gut, da alle viel ausprobieren und sich die Jungs auch richtig auspowern können“, verdeutlichte Rothländer.

Längere Spielzeit für die U12

In der jüngeren Altersklasse wurden viermal 15 Minuten gespielt statt der üblichen zweimal 25 Minuten. „Dadurch ist zum einen die Belastung höher, zum anderen hat man noch mehr Gelegenheit einzugreifen als Trainer, weil man eine Pause mehr hat“, erläuterte der Turnierleiter. Und Anpassungen sind nötig, schließlich wird in der U12 nicht mehr auf Kleinfeld, sondern auf dem Dreiviertel-Feld gespielt. Somit müssen sich die Spieler auf andere Wege, andere Räume einstellen und die Abläufe entsprechend anpassen. Die KHC-Jungs, die von Julius Kroll und Lars Westkamp trainiert werden, konnten sich mit starken Gegnern messen. Zwar blieb ihnen ein Erfolgserlebnis verwehrt, dennoch verkauften sie sich gut. Gegen den MTV Kronberg spielten sie einmal remis und verloren einmal mit 0:3, gegen die starke SG Heidesheim/Gau-Algesheim, die alle Spiele gewann, unterlagen sie knapp mit 1:2.

Olympiasieger leitet Kölner an

Bei der U14 holte sich die TG Worms den Turniersieg mit einem 3:0 gegen die Heilbronner. Die KHCler, die in dieser Altersklasse in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Gau-Algesheim antreten, standen nach einem 3:2-Erfolg gegen Schwarz-Weiß Köln und knappen Niederlagen gegen Heilbronn (1:2) und Worms (2:4) im Spiel um Platz drei. Dort ging es erneut gegen die Kölner, und dieses Mal behielt das Team aus der Domstadt mit 3:2 die Oberhand. „Trainer der Kölner ist der ehemalige Nationalspieler und Olympiasieger Volker Fried. Es ist schön zu sehen, mit welchem Fachwissen da gearbeitet wird“, sagte Rothländer. Die Ergebnisse hatten indes nicht die allergrößte Bedeutung. Für die U14-Spieler geht es in erster Linie darum, sich auf die veränderten Bedingungen auf dem Großfeld einzustellen. Dafür war das Vorbereitungsturnier des KHC natürlich ideal.