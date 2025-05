Zahlreiche Nachwuchs-Teams des VfL Bad Kreuznach waren im Einsatz:

Weibliche Jugend B: Im dritten Oberliga-Spiel gelang der erste Sieg. Beim 5:1 (3:0) gegen den TSV Schott Mainz waren Annabel Ackermann, Anna Wöhrle (2), Lilly Warkus und Eleni Frohn erfolgreich.

Mädchen A: Einen Charaktertest unter schwierigen Platzverhältnissen bestand der VfL bei der TSG Heidesheim und gewann mit 2:1 (1:0). Anna Dupuis gelang das 1:0. Kurz vor dem Ende erzielte Ida Keber den viel umjubelten Siegtreffer der Bad Kreuznacherinnen.

Mädchen B: Greta Möller war die Matchwinnerin beim 2:1-Erfolg im Oberliga-Nachholspiel gegen den Dürkheimer HC. Sie markierte beide Treffer des VfL. Deutlicher machte es das Team beim 9:0 gegen den TSV Schott Mainz. Greta Möller war dabei sechsmal erfolgreich, Flora Weimann (2) und Merle Spohn durften ebenfalls jubeln. Die zweite Garde des VfL unterlag beim Verbandsliga-Spieltag in Mainz dem TSV Schott Mainz II (1:2) und dem TuS Mayen (0:1). Carlotta Hart erzielte den Ehrentreffer der Bad Kreuznacherinnen.

Mädchen C: In Gau-Algesheim traf der VfL in der Fortgeschrittenen-Gruppe je zweimal auf die Gastgeberinnen und auf die TG Worms und kassierte dabei vier Niederlagen. Carlotta Hart (2), Luisa Kirsch (2), Ella Petermann und Laura Niklas trafen ins Schwarze. Die zweite Garde durfte sich in drei Spielen über einen Sieg freuen – ein 4:1 über die zweite Mannschaft der Gau-Algesheimerinnen. Die Tore des VfL erzielten Jana Weimar (2), Magdalena Strasser und Carlotta Hart. Ein Sonderlob verdiente sich Miriam Ryvlin, die für beide Teams das Tor hütete.

Knaben C: In Koblenz feierte der VfL drei Siege, setzte sich gegen GW Mayen mit 6:0, gegen RW Koblenz mit 1:0 und gegen den Kreuznacher HC mit 3:2 durch. VfL-Tore: Toni Ferretti (4), Finn Mnich (4) und Julius Haase-Aschoff (2).