2. Hallenhockey-Regionalliga Gibt Heimstärke im Endspiel für den LHC den Ausschlag? Stefan Nink 29.01.2026, 08:42 Uhr

i Auf Routinier Benedikt Faustmann (am Ball) und seinen LHC wartet am Sonntagmorgen ein "Finale": In der Kreissporthalle geht's gegen den Kreuznacher HC um den Aufstieg in die 1. Regionalliga. Andreas Hergenhahn

Showdown am Sonntagmorgen in der Kreissporthalle: Im Duell mit dem Kreuznacher HC geht’s für den Limburger HC vor sicher gut besetzten Tribünen um den Aufstieg in die 1. Regionalliga.

Der Limburger HC steht in der Westgruppe der 2. Hallenhockey-Regionalliga Süd vor einem Finale um die Meisterschaft. Am letzten Spieltag empfängt der aktuelle Tabellenführer (19 Punkte) am Sonntag um 11 Uhr in der Limburger Kreissporthalle den nur einen Punkt zurückliegenden Tabellenzweiten Kreuznacher HC.







