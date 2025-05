Die Stuttgarter Kickers, bei denen die Hockey-Frauen des VfL Bad Kreuznach zu Gast waren, kletterten mit zwei Siegen vom vorletzten auf den zweiten Tabellenplatz. Das zeigt, was in der engen Regionalliga möglich ist.

Zum zweiten Mal in Folge mussten sich die Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach in der Regionalliga mit 1:2 geschlagen geben. Nachdem sie vor Wochenfrist in Bayreuth knapp den Kürzeren gezogen hatten, waren sie dieses Mal bei den Stuttgarter Kickers unterlegen, dürfen aber für sich reklamieren, ordentlich dagegengehalten zu haben, wie das Pausen-0:0 zeigt.

„Wir müssen aber dahin kommen, dass nicht der Gegner uns gratuliert, weil wir gut mitgespielt haben, sondern wir uns selbst gratulieren.“

Georg Schmidt

„Es war wieder ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Georg Schmidt, der noch einmal das Coaching übernommen hatte. Er fügte an: „Wir müssen aber dahin kommen, dass nicht der Gegner uns gratuliert, weil wir gut mitgespielt haben, sondern wir uns selbst gratulieren.“ Die Gastgeberinnen hatten die größeren Spielanteile und gewannen nicht unverdient, der VfL durfte sich aber auf die Fahnen schreiben, den Kontrahenten richtig gefordert zu haben. Allzu viele Chancen hatten die Stuttgarterinnen nicht, da der VfL aus einer Raumdeckung heraus konsequent verteidigte. Der Führungstreffer der Kickers fiel erst zu Beginn der zweiten Hälfte, das 2:0 kurz vor Ende des dritten Viertels.

Zahl der Fehler minimiert

Die VfLerinnen, bei denen Claire und Louise Jansen sowie Lena Herrmann wieder mit von der Partie waren, zeigten im Spielaufbau Fortschritte, machten weniger Fehler und steckten auch nach dem zweiten Gegentreffer nicht auf. Allerdings wurden sie selten gefährlich. „Uns fehlen die Körner und die Kraft nach vorne, um weiter Druck aufzubauen, um Konter gut auszuspielen“, sagte Schmidt und ergänzte: „Da merkt man, dass nicht alle die komplette Vorbereitung mitmachen konnten.“

70 Sekunden vor Schluss kam der VfL zum Anschlusstreffer, als Constanze Dreyse eine Wiederholungsecke in den Kasten zirkelte. Vielleicht wäre ein Punkt drin gewesen für den Aufsteiger, wenn der Treffer etwas früher gefallen und mehr Zeit zum Nachlegen geblieben wäre.

VfL Bad Kreuznach: J. Butter – Sieber, L. Dreyse, C. Dreyse, Kopsch, Bretz, Wenk, F. Butter, Borges, Keber, Ferretti, Grünewald, Hermann, Wolf, C. Jansen, L. Jansen, Mulsow.