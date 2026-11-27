Dass sie es auch mit Gegnern höchster Güte aufnehmen können, haben die Hockeycracks des Limburger HC schon bewiesen. Aber hat der Regionalligist auch das Zeug dazu, Überflieger Ulm die Flügel zu stutzen?
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Vor einer besonders schwierigen Aufgabe steht der Limburger Hockey-Club (LHC) am Samstag in der 1. Hallenhockey-Regionalliga Süd. Um 16 Uhr gastiert mit dem SSV Ulm der aktuelle Tabellenführer in der Kreissporthalle Limburg. Die Donaustädter aus Baden-Württemberg reisen als klarer Favorit an.