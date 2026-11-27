Limburg heiß auf Spitzenreiter Gegen den SSV Ulm hat der LHC nichts zu verlieren Robin Klöppel 27.11.2026, 10:44 Uhr

i Volle Konzentration ist gefragt, wenn der Limburger HC um Kapitän Max Bommel Spitzenreiter Ulm empfängt. Andreas Hergenhahn

Dass sie es auch mit Gegnern höchster Güte aufnehmen können, haben die Hockeycracks des Limburger HC schon bewiesen. Aber hat der Regionalligist auch das Zeug dazu, Überflieger Ulm die Flügel zu stutzen?

Vor einer besonders schwierigen Aufgabe steht der Limburger Hockey-Club (LHC) am Samstag in der 1. Hallenhockey-Regionalliga Süd. Um 16 Uhr gastiert mit dem SSV Ulm der aktuelle Tabellenführer in der Kreissporthalle Limburg. Die Donaustädter aus Baden-Württemberg reisen als klarer Favorit an.







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