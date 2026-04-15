Eine neue Ära begann beim Turnier „Klasse statt Masse“. Die Hockey-Cracks von Kreuznacher HC und VfL Bad Kreuznach standen gemeinsam auf dem Spielfeld.
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Weiße Trikots mit dem Logo beider Vereine, dazu schwarze Shorts und weiße Stutzen: Optisch kamen die Bad Kreuznacher Hockeyteams noch etwas ungewohnt daher. Beim Turnier „Klasse statt Masse“ standen die Talente von Kreuznacher HC und VfL Bad Kreuznach, die künftig in einer Spielgemeinschaft antreten, erstmals gemeinsam auf dem Feld, um sich auf die anstehende Freiluftsaison vorzubereiten.