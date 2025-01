Für VfL wird es eng Gäste spielen sich in einen Rausch 20.01.2025, 12:15 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Dirk Houben

Langsam, aber sicher wird es eng für den VfL Bad Kreuznach in der Hockey-Oberliga. Das Schlusslicht unterlag erneut und muss um den Klassenverbleib bangen.

Der VfL Bad Kreuznach hatte gegen den favorisierten HTC Neunkirchen in der Jahnhalle auf eine Überraschung gehofft, am Ende musste sich das Schlusslicht der Hockey-Oberliga aber mit 7:12 (2:8) geschlagen geben.„Leider haben sich die Gäste in der ersten Hälfte in einen Rausch gespielt.

