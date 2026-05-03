2. Feldhockey-Regionalliga Für dünnen LHC-Kader ist in der Pfalz nichts drin Robin Klöppel 03.05.2026, 11:34 Uhr

i Maximilian Bommel (grünes Trikot) ging mit den ersatzgeschwächten LHC in Bad Dürkheim leer aus. Andreas Hergenhahn

Nicht nachlegen konnte der Limburger HC bei seinem Gastspiel in Bad Dürkheim, nachdem der Knoten in der Feldrunde in der Woche zuvor geplatzt war. Das wäre angesichts der personellen Lage wahrlich auch reichlich vermessen gewesen.

Der Limburger HC hat sich in der 2. Regionalliga Süd beim Spitzenreiter Dürkheimer HC teuer verkauft, musste sich am Ende aber dennoch mit 0:3 (0:0) geschlagen geben. Vor allem der breiter aufgestellte Kader und die größere individuelle Klasse der Pfälzer gaben am Samstagnachmittag den Ausschlag zugunsten des großen Favoriten.







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