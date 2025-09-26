Ü30-Spieler fehlen wegen Feier Flug verschoben: KHC kann auf starkes Duo bauen 26.09.2025, 10:34 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Enter R.F. Bouwman

Sorgt eine personelle Überraschung dem Kreuznacher HC im wichtigen Auswärtsspiel für einen Booster? Trainer Alex Jacob hofft darauf, er warnt aber trotzdem vor einer schweren Aufgabe.

Normalerweise müssen Trainer auf kurzfristige Absagen von Spielern reagieren. In diesem Fall aber freut sich Alex Jacob, der Trainer des Hockey-Regionalligisten Kreuznacher HC, über zwei kurzfristige Zusagen.Louis Wenk und Jerry Ley hatten sich eigentlich aufgrund einer Urlaubsreise abgemeldet, doch beide verlegten ihren Flug und können so am Samstag um 17.







