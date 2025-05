Bei den Regionalliga-Frauen des VfL Bad Kreuznach hat der neue Trainer die Arbeit aufgenommen, doch beim Auswärtsspiel in Stuttgart bleibt noch mal alles beim Alten.

Die Suche nach einem neuen Trainer ist beendet: Florian Mussgay wird künftig die Regionalliga-Hockeyspielerinnen des VfL Bad Kreuznach trainieren. Am Donnerstag leitete der langjährige KHC-Spieler die erste Übungseinheit im Stadion Salinental. Beim Auswärtsspiel am Samstag um 15 Uhr bei den Stuttgarter Kickers wird aber noch einmal Georg Schmidt das Coaching übernehmen, weil Mussgay ebenso wie Luisa Bäder verhindert ist.

In der nach wie vor engen Tabelle liegen die VfL-Frauen – mit fünf Punkten Schlusslicht – und die Kickers (sieben Zähler) nicht allzu weit auseinander. Doch davon lässt sich Schmidt nicht täuschen: „Für mich sind die Stuttgarterinnen besser als ihr Tabellenplatz.“ Schon im Hinspiel bekam der VfL die spielerische Qualität des Kontrahenten zu spüren, erreichte aber durch eine enorme kämpferische Leistung nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2. „Das war mega-stark, aber so weit wie damals sind wir noch nicht. Uns fehlt es im Moment noch an Athletik“, erläutert Schmidt.

„Wie wir taktisch vorgehen, werden wir entscheiden, wenn klar ist, wer dabei ist.“

Georg Schmidt

Wenn es den Bad Kreuznacherinnen erneut gelingen würde zu punkten, wäre er sehr zufrieden. Allerdings wird viel davon abhängen, wer mit in die baden-württembergische Landeshauptstadt reisen wird. Verletzungs- und krankheitsbedingt gibt es ein paar Fragezeichen. Der Kader wird sich auf jeden Fall verändern, da Lena Herrmann aus dem Urlaub zurück ist. „Lena wird vorne Nadelstiche setzen“, ist Schmidt überzeugt und ergänzt: „Wie wir taktisch vorgehen, werden wir entscheiden, wenn klar ist, wer dabei ist.“ Generell sieht er den Kontrahenten stärker unter Druck, weil sich das Team mehr ausgerechnet hatte. Die Stuttgarterinnen haben zwar erst zwei Partien verloren, aber bereits viermal remis gespielt, sodass sie aktuell auf dem drittletzten Rang stehen. Für die VfLerinnen kommt es in erster Linie darauf an, konzentriert zu Werke zu gehen und die Zahl der individuellen Fehler zu minimieren.